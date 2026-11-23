CMA CGM Air Cargo bei BARIG

CMA CGM Airbus A330F (Foto: CMA CGM)

Der internationale Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) wächst erneut im Bereich Luftfracht und begrüßt mit CMA CGM AIR CARGO ein weiteres neues global vernetztes Mitglied.

Die 2021 gegründete Fluggesellschaft gehört zur CMA CGM Group, einem führenden Anbieter von See-, Land-, Luftfracht- und Logistiklösungen.

„Die Weiterentwicklung der Luftfracht gehört mit zu den zentralen Aufgaben des BARIG. Die deutschen Flughäfen verzeichneten 2025 ein Luftfrachtaufkommen von rund 4,86 Millionen Tonnen, was einen Zuwachs von 1,6 Prozent gegenüber 2024 bedeutet. Jedoch leidet die Air Cargo Branche hierzulande massiv unter den staatlichen Standortkosten, hohen Gebühren sowie administrativen Herausforderungen“, betont BARIG Chairman und Executive Director Michael Hoppe. „Wir arbeiten gemeinsam mit anderen Verbänden intensiv auch an Verbesserungen der Luftfracht-Rahmenbedingungen. Wir freuen uns, mit CMA CGM AIR CARGO ein global aufgestelltes neues BARIG-Mitglied in unsere Arbeit einbeziehen zu können.“

CMA CGM AIR CARGO hat seine Basis am Flughafen Charles de Gaulle in Paris, wo die Fluggesellschaft drei Boeing 777F und einen Airbus A330-200F stationiert hat; zwei weitere Boeing 777F haben ihre Basis in den USA. Neben Paris verbindet CMA CGM AIR CARGO auch Deutschland und die Benelux-Region mit Asien und Amerika.

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