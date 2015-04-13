CIT bestellt weitere Airbus A321ceo

Airbus A321ceo (Foto: Airbus)

Die US-amerikanische Finanzgesellschaft CIT Group Inc. hat bei Airbus fünf weitere Airbus A321ceo in Auftrag gegeben.

Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht dieser Neuauftrag einem Wert von 568,5 Millionen US Dollar. Die US-amerikanische Finanzgesellschaft hatte bereits an der Farnborough Air Show 2014 fünf dieser Maschinen bestellt und diesen Auftrag im November letzten Jahres mit Airbus finalisiert. CIT hat bei Airbus inzwischen 205 Flugzeuge aus der A320 Familie in Auftrag gegeben, davon 155 CEO und 50 NEO Versionen.