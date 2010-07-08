CFO verlässt FlyDubai

Der Finanzchef des Low-Cost-Carriers FlyDubai hat gekündigt und wechselt zu der indischen Airline Spicejet, wo er die Stelle des CEO übernehmen wird.

Neils Mills wird seine neue Stelle bei Spicejet im Oktober antreten und dabei den ehemaligen CEO Sanjay Aggarwal ablösen. Dieser hat weniger als einen Monat nach der Ankündigung, dass das indische TV Netzwerk Kalanithi Maran einen 37,7 Prozent Anteil kaufen wird, das Handtuch geworfen. Maran und seine nicht registrierte Aviation Firma Kal Airways haben ausserdem bekannt gemacht, er habe Pläne, eine offene Offerte für weitere 20 Prozent an SpiceJet zu platzieren. Spicejet besitzt eine Flotte von 20 Flugzeugen und plant, bis Ende Jahr fünf weitere aufzunehmen. Sie hält einen Marktanteil von etwas mehr als zwölf Prozent im Inlandmarkt und will im Juli internationale Flüge lancieren. Sie hat das Jahr 2009/2010 mit einem Nettogewinn von US$13,09 Millionen abgeschlossen.