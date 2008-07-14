CFM lanciert sparsames LEAP-X Treibwerk

CFM International stellte mit dem LEAP-X ein Triebwerk für die möglichen Nachfolger der 737 und A320 Familien vor

„CFM ist der Zukunft verpflichtet und wir sind bereit, vorwärts zu gehen“ sagte Bill Clapper, stellvertretender Leiter des GE/Snecma Joint-Venture Unternehmens, an der Farnborough Airshow. Die neue Maschine werde bedeutend besser als die heutigen Produkte, sagte er.

Sie ermöglicht einen 16 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch im Vergleich zu der CFM56-7, mit der die 737NG angetrieben wird. Wenn der neue Motor in ein neues Flugzeug eingebaut wird, kann sogar noch mehr eingespart werden. Der Lärmpegel wird 10-15 db unter Stufe 4 liegen und der Ausstoss von Stickoxiden wird mehr als 60 Prozent geringeren sein als beim CAEP 6. Der erste Lauf wird für 2012 erwartet, die Zulassung ab 2016. Vom anfänglich geplanten Open Rotor Design sehen CFM ab, da die Entwicklung eines solchen Motors länger dauern würde.