CFM kann Großauftrag verbuchen

Der Triebwerkhersteller CFM kann Triebwerke für 15 Airbus A320 Kurzstreckenjets an CIT Aerospace liefern.

Die Auslieferung ist für das Jahr 2015 geplant und entspricht einem Marktwert von rund 200 Millionen US Dollar. Die Triebwerke werden dem neusten Stand der Technik entsprechen. Die Wartungskosten werden bei diesem CFM56-5B Triebwerk zwischen 5-12 Prozent günstiger ausfallen, zudem ist die neuste Konfiguration 1 Prozent Treibstoffeffizienter und stößt weniger Schadstoffe aus.