CFM beginnt Tests des LEAP-1B

Der Triebwerkhersteller CFM International hat mit den Bodentests des neuen LEAP-1B Antriebs begonnen.

Die ersten Testläufe fanden im französischen CFM Werk Villaroche statt. Das LEAP-1B Triebwerk wurde für die neue Boeing 737 MAX entwickelt. Mit dem neuen Antrieb soll der Treibstoffverbrauch verglichen mit der heutigen Boeing 737 Next Generation um 14 Prozent gesenkt werden können. Der erste Testlauf des LEAP-1B von CFM International erfolgte am 13. Juni 2014 bei Snecma. Laut Aussagen von CFM läuft das Triebwerk reibungslos und hat bereits den vollen Startschub erreicht. Die Zulassung ist für das Jahr 2016 vorgesehen.