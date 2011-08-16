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CDB kann ersten Embraer E-Jet übernehmen

16.08.2011 NCAR
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Embraer lieferte am 11. August 2011 den ersten Embraer 190 E-Jet an den chinesischen Leasingnehmer CDB Leasing Co Ltd (CLC).

Der neue Embraer 190 E-Jet wird durch China Southern betrieben. CDB Leasing Co hat bei Embraer gesamthaft 20 E190 Linienflugzeuge fest bestellt und zehn Vorkaufsrechte für diesen Typ in Auftrag gegeben. Die dreissig Maschinen werden voraussichtlich alle an China Southern, der grössten Fluggesellschaft Chinas, vermietet.
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