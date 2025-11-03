CB Customs Broker und heyworld bündeln ihre Kräfte

Lufthansa Cargo Airbus A321 P2F Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Die beiden Tochtergesellschaften von Lufthansa Cargo, CB Customs Broker und heyworld, werden zum 1. Januar 2026 ihre Expertise und Stärken in einem gemeinsamen Unternehmen vereinen.

CB Customs Broker ist auf alle Bereiche der EU-Zollabfertigung spezialisiert, während heyworld eine digitale Logistikplattform für grenzüberschreitende eCommerce-Transportlösungen betreibt. Ziel der Fusion ist es, komplementäre Kompetenzen zu bündeln und ein einzigartiges One-Stop-Angebot für grenzüberschreitende Logistiklösungen auf Paketebene zu schaffen.

Kunden mit hohem Volumen an grenzüberschreitenden Paketsendungen profitieren künftig von einem erweiterten Serviceangebot und gebündelter Expertise aus einer Hand. Maßgeschneiderte Logistiklösungen verbinden fortschrittliche Zollabwicklung mit grenzüberschreitenden Transportservices und nahtloser digitaler Integration. Dieser ganzheitliche Ansatz soll Geschwindigkeit, Transparenz und Effizienz entlang der gesamten Lieferkette verbessern.

„Die Fusion von CB Customs Broker und heyworld stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer strategischen Ausrichtung dar, über klassische Airport-to-Airport-Lösungen hinauszugehen. Durch die Kombination ihrer komplementären Stärken und Kompetenzen schaffen wir ein einzigartiges Angebot im Bereich der grenzüberschreitenden Paketlogistik – ein Angebot, das unsere Marktposition weiter stärkt und es uns ermöglicht, unseren Kunden einen höheren Mehrwert und größere Präzision zu bieten", betont Ashwin Bhat, CEO der Lufthansa Cargo AG. „In den vergangenen Jahren haben beide Unternehmen durch unternehmerisches Denken und Innovationskraft maßgeblich zum Erfolg und Wachstum von Lufthansa Cargo in diesem dynamischen Segment beigetragen."

Das neue Unternehmen wird gemeinsam von Murat Odabas, Geschäftsführer von CB Customs Broker, und Nikola Todic, Geschäftsführer von heyworld GmbH, geleitet. Beide Führungskräfte setzen sich für eine reibungslose Integration und weiterhin exzellenten Kundenservice ein. „Ich freue mich darauf, beide Teams zusammenzuführen, um einen nahtlosen Geschäftsbetrieb sicherzustellen und maßgeschneiderte, innovative Logistiklösungen für unsere Kunden weiterzuentwickeln", sagt Murat Odabas. Nikola Todic ergänzt: „Die Bündelung unserer Stärken ermöglicht es uns, intelligentere und stärker integrierte Services anzubieten und gleichzeitig Innovation und Effizienz über Grenzen hinweg voranzutreiben."

Der Vorstand der Lufthansa Cargo spricht Uwe Glunz, Geschäftsführer von CB Customs Broker, und Boris Hueske, Geschäftsführer von heyworld GmbH, seinen herzlichen Dank für ihr langjähriges Engagement und ihre wertvollen Beiträge aus. Beide Führungskräfte werden künftig neue Aufgaben innerhalb der Lufthansa Cargo Gruppe übernehmen.

Lufthansa Cargo