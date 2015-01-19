CALC finalisiert Großauftrag bei Airbus

Airbus Concept A320 CALC (Foto: Airbus)

Die China Aircraft Leasing Company (CALC) hat bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung vom November über hundert Flugzeuge aus der A320 Familie in einen Festauftrag umgewandelt.

Die Bestellung des führenden unabhängigen Flugzeugleasingunternehmens Chinas umfasst 74 A320neo sowie 16 herkömmliche A320ceo und zehn A321. CALC hat bei dem europäischen Flugzeugbauer nunmehr 140 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie in den Auftragsbüchern stehen. Die neue Bestellung entspricht nach den Listenpreisen 2014 einem Wert von 10,21 Milliarden US Dollar. Die Wahl der Triebwerke wurde noch nicht bekannt gegeben.