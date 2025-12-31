CALC bestellt 30 Airbus A320neo

Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Die China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC) hat eine Festbestellung bei Airbus über 30 weitere Flugzeuge aus der A320neo Familie unterzeichnet.

Dieser Folgeauftrag aus China unterstreicht laut Airbus die starke Marktnachfrage nach den treibstoffeffizienten Single-Aisle-Jets bei ihren globalen Airline-Kunden.

Die am 30. Dezember 2025 in Toulouse bekanntgegebene Bestellung ist die fünfte Bestellung von CALC bei Airbus und erhöht den Gesamtauftragsbestand von Airbus auf 282 Flugzeuge, davon 203 der A320neo-Familie. Die Bestellung bekräftigt die Wachstumsstrategie des chinesischen Leasingspezialisten CALC und den Fokus auf moderne, umweltfreundliche Flotten.

CALC-CEO Mike Poon erklärte, der jüngste Kauf spiegele die langjährige Partnerschaft des Leasinggebers mit Airbus und das gemeinsame Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit wider. Dadurch könne CALC Fluggesellschaften weltweit hochwertige Flugzeuglösungen anbieten.

Airbus begrüßte den Folgeauftrag und wies darauf hin, dass CALC bereits 2012 erstmals Flugzeuge bestellt hatte. Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales für Verkehrsflugzeuge bei Airbus, erklärte, der Auftrag unterstreiche die hohe Marktattraktivität der A320neo-Familie und das Verständnis von CALC für die Bedürfnisse der Fluggesellschaften.

Die A320neo-Familie, zu der auch der Langstreckenflieger A321neo gehört, hat weltweit über 19.000 Bestellungen erhalten und bietet im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation eine Treibstoff- und CO₂-Einsparung von mindestens 20 %. Airbus-Flugzeuge sind derzeit für den Betrieb mit bis zu 50 % nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) zertifiziert. Ziel ist die vollständige Umstellung auf SAF bis 2030.