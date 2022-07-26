C919 Flugtestprogramm ist abgeschlossen

COMAC C919 Jungfernflug 5. Mai 2017 (Foto: COMAC)

Laut dem chinesischen Flugzeughersteller COMAC konnte das Flugtestprogramm beim C919 Verkehrsflugzeug abgeschlossen werden, die Zulassung könnte kurz vor der Tür stehen.

Der erste große Single Aisle Jet aus China ist am 5. Mai 2017 mit dem Jungfernflug ins Flugtestprogramm gestartet, nach gut fünf Jahren konnten laut COMAC die Flugtests nun erfolgreich abgeschlossen werden. Der COMAC C919 wird durch zwei General Electric CFM LEAP-1C Triebwerke angetrieben, auch viele andere Komponenten stammen noch von westlichen Herstellern, der C919 ist also noch nicht ganz vollständig Made in China. COMAC hat nun das Flugtestprogramm abgeschlossen und hofft darauf, dass die chinesische Luftfahrtbehörde dem neuen Airliner in Kürze die Zulassung erteilt. Das Flugtestprogramm wurde mit sechs C919 Prototypen durchgeführt.

Comac C919 cold weather testing (Foto: Comac)

C919 Konkurrenz für Boeing und Airbus

Die C919 ist das erste chinesische Verkehrsflugzeug in dieser Größenklasse und bietet Platz für 156 bis 168 Passagiere und soll bis zu 4.075 Kilometer weit fliegen können. In einer Spezialausführung beträgt die Reichweite sogar 5.555 Kilometer. COMAC hat laut eigenen Angaben bereits 815 Bestellungen von 28 Kunden erhalten. Die Zulassung war ursprünglich für das Jahr 2017 geplant und musste immer wieder verschoben werden, das ist bei einem solchen Projekt nicht weiter verwunderlich und es würde uns nicht erstaunen, wenn es auch jetzt wieder zu neuen Verzögerungen kommen würde.

COMAC C919 (Foto: COMAC)

China rechnet mit guten Absatzchancen

COMAC rechnet für den C919 Airliner mit guten Absatzchancen. Ab 2035 möchte COMAC einen Drittel der Single Aisle Jets in China aus einheimischer Produktion stellen. Im Weltmarkt visiert man einen Fünftel des Absatzes an und würde damit zu den beiden ganz großen Airbus und Boeing aufschließen.

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