Bye-bye Winterblues mit United Airlines

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

Wenn sich der Winter langsam verabschiedet, ist es in den USA Zeit für den Spring Break, also für Reisen in wärmere Gefilde.

Auch wenn diese Tradition vor allem von Studierenden praktiziert wird, sind sie längst nicht mehr die einzigen, die das Frühjahr für einen Urlaub nutzen. United Airlines registriert für die diesjährige Spring-Break-Saison, die von dieser Woche bis zum 27. April 2025 dauert, 5 Prozent mehr Flugbuchungen als noch 2024. Die Airline erwartet über 24 Millionen Passagiere in diesem Zeitraum. Entsprechend reagiert sie auf diese hohe Nachfrage mit zusätzlichen Kapazitäten und führt aktuell mehr als 4.500 Flüge täglich durch.

Die beliebtesten Ziele des Spring Breaks 2025 bei United sind wie bereits im letzten Jahr Orlando, Las Vegas und Cancun. Starke Zuwächse registriert die Fluglinie auch für Ziele wie Bishop/Mammoth in der kalifornischen Sierra Nevada (20 Prozent mehr Buchungen als 2024), nach Vail und Steamboat in Colorado (plus 10 Prozent) oder im Zusammenhang mit dem Musikfestival Coachella nach Palm Springs in Kalifornien (plus 30 Prozent).

Auch europäische Städte profitieren vom Spring Break 2025, vor allem London und Frankfurt. Ab der Mainmetropole haben United-Passagiere zudem die Möglichkeit, mit der Partner-Airline Lufthansa zu vielen Zielen innerhalb Deutschlands und Europa weiterzureisen. Insgesamt verzeichnet United ein Plus von 8 Prozent auf internationalen Flügen.