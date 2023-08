Business Jet Geschäft verhalten positiv

Der neuste UBS Investorenbericht über das geschäftliche Umfeld bei den Business Jets zeichnet positivere Zeichen auf als auch schon.

Von einer Erholung am Markt bei den Business Jets kann man noch nicht sprechen, es tummeln sich noch zu viele Tiefstpreisangebote auf dem Gebrauchtmarkt für erstklassige Geschäftsreisejets. In den letzten beiden Jahren verbilligten sich die Business Jets auf dem Zweitmarkt um 30 bis 40 Prozent, diese tiefen Preise führen jetzt jedoch zu einer langsamen Nachfragebelebung. Der UBS Index erreichte im September die Marke 43, das ist eine Verbesserung um 16 Prozent, von einer Erholung wird UBS erst bei einem Indexwert von 50 sprechen können. Von den 168 befragten Branchenprofis erwarten 62 Prozent eine Verbesserung, 32 Prozent gleiche Bedingungen und lediglich 6 Prozent rechnen mit einer weiteren Verschlechterung in den nächsten zwölf Monaten.