Bush äussert sich zu Zukunft des US Luftverkehrs

Präsident George W. Bush war gestern auf Werbetour für die Pläne seiner Regierung im Bereich des Luftverkehrs und bot der Zukünftigen Regierung seinen Rat an.

Bushs will mit Hilfe des „freien Marktes die überfüllten Flughäfen managen und die Airlines stärker in die Pflicht zu nehmen.“ Zur Etablierung des NextGen ATC Systems sollen verschiedene Regierungsdepartements zusammenarbeiten. Ausserdem werden über Thanksgiving militärische Lufträume für den Passagierverkehr geöffnet und die umstrittenen Slot Versteigerungen im Raum New York sollen im Januar stattfinden.

Das Verkehrsdepartement und die FAA machten ihre Arbeit gut, meinte Bush, er habe „in den letzten acht Jahren nie auf ein Flugzeug gewartet oder ein Gepäckstück verloren.“ Die Behörden sollen aber ihre Kontrollfunktion stärker wahrnehmen.

Die Abschiedsrede hielt Bush im US Verkehrsdepartement. Es bleibt abzuwarten, ob Bushs Pläne vom zukünftigen Präsidenten Barack Obama übernommen werden.