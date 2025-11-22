Bundesweiter Vorlesetag am Flughafen Dortmund

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Zum diesjährigen Bundesweiten Vorlesetag öffnete der Dortmund Airport erneut seine Türen, diesmal für 17 Siebtklässlerinnen und Siebtklässler der Hauptschule Scharnhorst.

Während des Vormittags, den 21. November 2025, am Flughafen lasen Mitarbeitende des Airports eine spannende Geschichte rund um das Thema Fliegen vor und führten die Gruppe in den Flughafenalltag ein. Die Jugendlichen erfuhren dabei auf unterhaltsame Weise viel Neues zum Thema Luftverkehr. Nach der Vorlesestunde wartete auf die Schülerinnen und Schüler ein besonderes Highlight:

Eine Flughafenführung mit einer Fahrt über die Start- und Landebahn gab exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Airportbetriebs. Anschließend besuchte die Gruppe die Flughafenfeuerwehr, wo die jungen Gäste den imposanten Fuhrpark aus nächster Nähe bestaunen konnten.

In diesem Jahr fand der Bundesweite Vorlesetag bereits zum 22. Mal statt. Ziel des Events ist es, die Vielseitigkeit des Vorlesens zu vermitteln und Menschen dazu zu ermutigen, ihre eigene Stimme zu nutzen. Der Dortmund Airport unterstützt die Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung und möchte mit dem Vorlesetag am Flughafen einen gesellschaftlichen Beitrag zur Leseförderung leisten.

Flughafen Dortmund