Bundeskanzlerin besucht Lufthansa

Frau Merkel mit Lufthansa Airbus A380 (Foto: Lufthansa)

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat am 18. November die Lufthansa Gruppe in Frankfurt besucht.

Anlass des Betriebsbesuchs waren die Eröffnung der neuen Verkehrszentrale (Integrated Operations Control Center – IOCC), der Austausch mit Auszubildenden sowie die Taufe eines Airbus A380. Zu Beginn ihres Betriebsbesuchs eröffnete die Bundeskanzlerin die neue Verkehrsleit-Zentrale der Lufthansa in Frankfurt. Das Integrated Operations Control Center (IOCC) vereint die Verkehrssteuerung mit der Koordination der Bodenfunktionen am Heimatdrehkreuz der Lufthansa in Frankfurt. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Lufthansa AG, Carsten Spohr, stellte der Bundeskanzlerin die neue Verkehrszentrale vor, in der pro Schicht insgesamt 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tag und Nacht Flüge, Passagierströme und Bodenereignisse steuern und überwachen.

Im Anschluss traf Frau Dr. Merkel in einem Hangar Auszubildende verschiedener Berufsbilder an einem Schulungsflugzeug der Lufthansa Technik. Die Lufthansa Gruppe ist mit rund 37.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Hessen und bildet Jahr für Jahr junge Menschen in mehr als 30 verschiedenen Berufen aus. Allein in diesem Sommer haben 250 Auszubildende bei verschiedenen Gesellschaften der Lufthansa Gruppe eine Ausbildung begonnen, 150 davon in Frankfurt. Zusätzlich werden im laufenden Jahr 1.400 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei Lufthansa neu eingestellt. Sie haben ihre Ausbildungslehrgänge in 2015 bereits absolviert oder befinden sich noch in Ausbildung.

Höhepunkt des Besuches von Bundeskanzlerin Angela Merkel war die Taufe eines Airbus A380. In einer feierlichen Zeremonie taufte die Bundeskanzlerin die A380 mit der Kennung D-AIMN – die 14. an Lufthansa ausgelieferte A380 - auf den Namen „Deutschland“. Die Kanzlerin taufte dabei den vorderen Rumpf des Flugzeugs mit Sekt und sprach einen Taufspruch. Im Anschluss unterzeichneten die Bundeskanzlerin und Carsten Spohr die Taufurkunde.

Lufthansa