Buchbare Sitznummern bei Ryanair

Im Mai 2011 lancierte Ryanair auf rund 100 Strecken die Sitzplatzreservierung, nach erfolgreichen Versuchen wird dieser Service ab dem 10. Januar 2011 auf das ganze Streckennetz ausgeweitet.

Die Attraktivsten Sitzreihen befinden sich laut Ryanair ganz vorne im Flugzeug und bei den Notausstiegen über dem Flügel und diese sind ab dem 10. Januar buchbar. Die vorderen Sitzreihen bieten Attraktivität beim Verlassen des Flugzeuges und die Sitzplätze bei den Notausgängen über dem Flügel bieten eine grössere Beinfreiheit, die mit einer Komfortsteigerung in Verbindung gebracht werden kann. Das neue Angebot wird ab dem 10. Januar auf dem ganzen Ryanair Streckennetz buchbar sein. Die Mehrleistung ist für 10 Euro pro Flugstrecke buchbar.