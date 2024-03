Buch über die Erstlandung des Emirates A380 in Wien

Der 26. Mai 2014 markiert ein luftfahrthistorisches Ereignis in Österreich. Erstmals landete an diesem Montag nämlich ein Airbus A380 im Rahmen eines regulären Linienfluges auf dem Flughafen Wien Schwechat.

Pilotiert wurde dieser historische Erstflug unter anderem vom Österreicher Markus Ausserhofer, der seine Karriere Mitte der 1990er Jahre bei Tyrolean Airways begann. Für dieses Buch erinnert sich Emirates-Kapitän Ausserhofer im Interview mit dem Autor an den ersten A380-Linienflug nach Österreich zurück.

Gigant der Lüfte

Denn der Airbus A380 ist in der Tat etwas ganz Besonderes, und das nicht nur für Luftfahrtfans: Mit einer Rumpflänge von rund 73 Metern, einer Spannweite von knapp 80 Metern und einer maximalen Passagierkapazität von 853 Personen ist der Airbus A380 nämlich das größte je in Serie produzierte zivile Verkehrsflugzeug in der Geschichte der gesamten Luftfahrt.

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Seit Einführung der Boeing 747, des berühmten „Jumbos“, im Jahr 1969 hat wohl kein anderes Verkehrsflugzeug Passagiere, Piloten und Luftfahrtenthusiasten so in seinen Bann gezogen wie der Airbus A380. Nicht umsonst wird der A380 deshalb in der Öffentlichkeit und in Medien vielfach auch als „Super-Jumbo“ tituliert.

Der A380-Erstflug von Emirates nach Wien ‒ mit mehr als 100 Exemplaren im Einsatz ist diese Fluglinie auch der weltgrößte Betreiber dieses Typs ‒ diente als Testlauf für die Aufnahme einer regulären A380-Verbindung durch Emirates nach Österreich, die 2016 erfolgte und bis zur Corona-Pandemie andauerte. Nach einer Unterbrechung nahm Emirates die A380-Flüge nach Wien im Februar dieses Jahrs wieder auf. Auch diesen Umstand beleuchtet das Buch.

Mit seinem Buch „Die Erstlandung des Emirates A380 auf dem Flughafen Wien“ hat der sachkundige Autor eine bleibende fotografische Erinnerung an dieses in der Geschichte der österreichischen Luftfahrt so bedeutende Ereignis geschaffen und gewährt dem interessierten Leser spannende Einblicke in das Innere des ikonischen Airbus A380 von Emirates ‒ etwa in die luxuriösen First Class Suiten, die wie aus den Märchen aus 1001 Nacht anmuten. Außerdem liefert Patrick Huber interessante Informationen rund um die Entwicklung und die Geschichte dieses Riesenflugzeuges, dessen Produktion nach nur 16 Jahren mit der Fertigstellung der 251. Maschine eingestellt wurde.

Detailinformationen zum Buch

• Format: A4 Querformat

• Papierqualität: 170g/m2

• 48 Seiten

• 33 Abbildungen

• Preis Hardcover: EUR 39,99 ,--

• ISBN: 978-3-758486-90-6