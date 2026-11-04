Brussels Airlines mit Quartalsgewinn

Brussels Airlines A319 (Foto: Brussels Airlines)

Brussels Airlines meldet für das dritte Quartal 2026 einen bereinigten EBIT Gewinn von 84 Millionen Euro, das ist ein neues Rekordergebnis.

Ausschlaggebend für diese positiven Zahlen sind vor allem eine höhere Kapazität und ein stabiler Flugbetrieb. Die belgische Fluggesellschaft erwartet auch für das vierte Quartal eine positive Entwicklung; allerdings bleiben Herausforderungen durch geopolitische Instabilität und hohe Treibstoffkosten bestehen.

Im Zeitraum von Juli bis September beförderte Brussels Airlines 2,9 Millionen Passagiere auf mehr als 20.000 Flügen – ein Zuwachs von 3,5 Prozent beziehungsweise 1,7 Prozent. Dank eines stabilen Flugbetriebs konnten die Kosten für Unregelmäßigkeiten pro Passagier um 14 Prozent gesenkt werden.

Das Zusammenspiel aus erhöhter Kapazität und einem zuverlässigeren Betrieb führte zu diesem Rekordergebnis. Mit einem bereinigten EBIT von 84 Millionen Euro erzielte die Fluggesellschaft eine Verbesserung um 23,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie um 6 Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekordquartal aus dem Jahr 2024.