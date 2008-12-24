Brussels Airlines definiert sich neu

Brussels Airlines denkt darüber nach, sich als vollentwickelte Fluggesellschaft mit eigenem Netzwerk neu zu positionieren.

Dabei würde auf den europäischen Strecken wieder eine Businessklasse eingeführt und das im März 2007 bei der Fusion von SN Brussels Airlines und Virgin Express eingeführte Konzept als New Generation Fluggesellschaft wieder eingefroren.

Diese Veränderungen sind die Folge der Übernahme durch Lufthansa im September und des Einstiegs in die Star Alliance. Es laufen bei Brussels auch weitere Integrationsprojekte wie ein gemeinsames Management Team mit Lufthansa, diese befinden sich aber noch in der Projektphase.