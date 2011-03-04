Brussels übernimmt weitere Airbus Maschinen

Die Fluggesellschaft Belgiens ersetzt fünf ihrer AVRO RJ85 durch grössere Airbus A319 und A320 Maschinen.

Die AVRO Jets werden für Brussels Airlines zu klein und müssen durch grössere Kurz- bis Mittelstreckenjets aus der A320 Familie ersetzt werden. Der erste A319 wurde von der im Konkurs stehenden Mexicana übernommen, eine weitere Maschine von Mexicana wird folgen. Brussels betreibt momentan 14 RJ85 und will fünf davon bis Mitte Jahr durch vier A319 und zwei A320 ersetzen. Die fünf AVROs werden an BAE Systems zurückgehen.