British zieht sich aus Stuttgart zurück

British Airways Airbus A350 in Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

British Airways stellt ab dem Sommerflugplan 2026 die Verbindung vom Flughafen Stuttgart nach London Heathrow ein, Eurowings bedient die Linie mehrmals täglich.

Die Fluggesellschaft British Airways hat angekündigt, ihre Direktverbindung Stuttgart - London nach dem Ende des Winterflugplans 2025/26 einzustellen. Die direkte Anbindung nach London bleibt bestehen, die Airline Eurowings fliegt London Heathrow weiterhin mehrmals täglich direkt an. Für Umsteigende in die Langstrecke gibt es Alternativen über andere Hubflughäfen, wie zum Beispiel die Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München. Stuttgart bleibt also international gut vernetzt.

Die Entscheidung der British Airways folgt einer umfassenden Analyse und spiegelt die veränderten Marktbedingungen wider – hohe staatliche Standortkosten zwingen Airlines dazu, den Schwerpunkt ihres Angebots nicht mehr in Deutschland zu setzen.