British wertet A380 Verbindung nach Singapur auf

British Airways Airbus A380 (Foto: British Airways)

British Airways wird ab dem 14. Dezember 2015 täglich mit dem Airbus A380 von London Heathrow nach Singapur fliegen, dies hat Großbritanniens Home Carrier kürzlich bekannt gegeben.

British bedient die Strecke von London nach Singapur täglich zweimal, drei Flüge in der Woche finden mit einem A380 statt. Ab dem 14. Dezember wird die Linie mit einem täglichen A380 Flug aufgewertet. BA11 verlässt London Heathrow jeweils um 19 Uhr 10 und kommt in Singapur um 15 Uhr 55 an. Der Rückflug BA12 startet in Singapur jeweils um 23 Uhr 20 und landet in London um 23 Uhr 10.

British Airways betreibt momentan neun A380, der zehnte wird im November zur Flotte von BA stoßen. British bedient die Strecken von London nach Johannesburg, Hongkong, Singapur, Washington, Los Angeles und San Franzisco mit dem A380. Ab dem 25. Oktober kommt noch Miami dazu.