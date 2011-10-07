British und Iberia mit weniger Fluggästen

British Airways und Iberia transportierten im September 2011 4,708 Millionen Fluggäste, das ist gegenüber dem Vorjahresseptember ein Minus von 1,8 Prozent.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat September um 4,2 Prozent auf 18,192 Milliarden gesteigert worden. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,3 Prozent auf 15,061 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung stieg um 0,1 Punkt auf 82,8 Prozent. Die Frachtleistung konnte um 1,6 Prozent auf 497 Millionen Tonnen Kilometer leicht verbessert werden. IAG hat zudem bekannt gegeben, dass British Airways für den Flughafen London Heathrow sechs tägliche Slot Paare von British Midland BMI, die zu Lufthansa gehört, abkaufen wird.