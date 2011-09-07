British und Iberia mit weniger Fluggästen

British Airways und Iberia transportierten im August 2011 4,841 Millionen Fluggäste, das ist gegenüber dem Vorjahresaugust ein Minus von 3,6 Prozent.

Die beiden Airlines sind seit anfangs Jahr in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat August um 2,1 Prozent auf 18,649 Milliarden gesteigert worden. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,2 Prozent auf 15,827 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung stieg um 0,1 Punkt auf solide 84,9 Prozent. Die Frachtleistung verschlechterte sich um 2,0 Prozent auf 481 Millionen Tonnen Kilometer.