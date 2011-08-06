British und Iberia mit weniger Fluggästen

British Airways und Iberia transportierten im Juli 2011 4,998 Millionen Fluggäste, das ist gegenüber dem Vorjahresjuli ein Minus von 2,7 Prozent.

Die beiden Airlines sind seit anfangs Jahr in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat Juli um 2,9 Prozent auf 18,801 Milliarden gestiegen. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 16,108 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung stieg um 0,6 Prozentpunkte auf solide 85,7 Prozent. Die Frachtleistung konnte um 4,0 Prozent auf 517 Millionen Tonnen Kilometer gesteigert werden.