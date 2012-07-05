British und Iberia mit mehr Fluggästen

British Airways und Iberia transportierten im Juni 2012 5,048 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 11,7 Prozentpunkten.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juni um 5,8 Prozentpunkte auf 18,787 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,8 Prozentpunkte auf 15,777 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte ebenfalls verbessert werden und ist von 81,7 auf 84,0 Prozent um 2,3 Prozentpunkte angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 507 Millionen Tonnen Kilometer verbessert.