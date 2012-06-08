British und Iberia mit mehr Fluggästen

British Airways und Iberia transportierten im Mai 2011 4,807 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 9,3 Prozentpunkten.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat Mai um 5,9 Prozentpunkte auf 19,087 Milliarden gestiegen. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,6 Prozentpunkte auf 15,000 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent. Die Frachtleistung hat sich um 3,2 Prozentpunkte auf 517 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.