British und Iberia mit mehr Fluggästen

British Airways und Iberia transportierten im Mai 2011 4,399 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 6,4 Prozent.

Die beiden Airlines sind seit anfangs Jahr in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat Mai um 7,3 Prozent auf 18,023 Milliarden gestiegen. Die Nachfrage verbesserte sich um 14,1 Prozent auf 14,073 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 4,1 Punkte auf 78,1 Prozent. Die Frachtleistung stieg um 2,7 Prozent auf 435 Millionen Tonnen Kilometer.