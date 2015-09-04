British und Iberia mit mehr Fluggästen

British Airways Airbus A380 (Foto: British Airways)

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im August 2015 9,114 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 12,4 Prozent.

Die drei Fluggesellschaften haben im Berichtsmonat August das Angebot an Sitzplatzkilometern um 6,1 Prozent auf 25,129 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 8,6 Prozent auf 21,770 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf solide 86,6 Prozent verbessert. Die Frachtleistung ist um 4,8 Prozent auf 417 Millionen Tonnen Kilometer zurückgegangen.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnten die drei IAG Airlines insgesamt 56,581 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von zehn Prozent.