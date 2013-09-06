British und Iberia mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im August 2013 7,293 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 39,9 Prozent. Der starke Anstieg begründet sich in der Aufnahme von Vueling in die statistischen Zahlen.

British und Iberia sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst, Ende April haben die beiden Airlines auch die Mehrheit des spanischen Low Cost Carriers Vueling übernommen und melden die Zahlen nun zusammen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat August um 9,4 Prozent auf 21,543 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,6 Prozent auf 18,372 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf solide 85,3 Prozent erhöht. Die Frachtleistung ist um 7,3 Prozent auf 459 Millionen Tonnen Kilometer zurück gegangen.