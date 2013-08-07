British und Iberia mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im Juli 2013 7,216 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 32,8 Prozent. Der starke Anstieg begründet sich in der Aufnahme von Vueling in die statistischen Zahlen.

British und Iberia sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst, Ende April haben die beiden Airlines auch die Mehrheit des spanischen Low Cost Carriers Vueling übernommen und melden die Zahlen nun zusammen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juli um 8,5 Prozent auf 21,441 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,6 Prozent auf 18,062 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging um 1,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,2 Prozent zurück. Die Frachtleistung hat sich um 8,6 Prozent auf 468 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.