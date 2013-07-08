British und Iberia mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia und Vueling transportierten im Juni 2013 6,531 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 29,4 Prozent. Der starke Anstieg begründet sich in der Aufnahme von Vueling in die statistischen Zahlen.

British und Iberia sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst, Ende April haben die beiden Airlines auch die Mehrheit des spanischen Low Cost Carriers Vueling übernommen und melden die Zahlen nun zusammen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juni um 7,4 Prozent auf 20,173 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 8,2 Prozent auf 17,078 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte ebenfalls verbessert werden und ist von 84,0 auf 84,7 Prozent um 0,7 Prozentpunkte angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 8,7 Prozent auf 463 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.