British und Iberia melden weniger Fluggäste

British Airways und Iberia transportierten im April 2013 zusammen 4,371 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Abnahme von 2,5 Prozentpunkten.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat April um 2,9 Prozentpunkte auf 17,431 Milliarden verringert. Die Nachfrage hat sich um 5,6 Prozentpunkte auf 13,805 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung verschlechterte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent. Die schlechten Zahlen begründen sich hauptsächlich mit einem enormen Rückgang bei Iberia, hier ist die Nachfrage um satte 19,3 Prozent zurückgegangen. Bei British Airways ging die Nachfrage lediglich um 0,4 Prozentpunkte zurück.