British und Iberia melden mehr Fluggästen

British Airways und Iberia transportierten im Juni 2011 4,525 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 6,2 Prozent.

Die beiden Airlines sind seit anfangs Jahr in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat Juni um 10,4 Prozent auf 17,744 Milliarden gestiegen. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,7 Prozent auf 14,488 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent. Die Frachtleistung stieg um 7,5 Prozent auf 504 Millionen Tonnen Kilometer.