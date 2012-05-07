British und Iberia melden mehr Fluggäste

British Airways und Iberia transportierten im April 2012 zusammen 4,395 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril ist dies eine Zunahme von 0,9 Prozentpunkten.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat April um 0,5 Prozentpunkte auf 17,731 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte auf 14,476 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent.