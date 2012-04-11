British und Iberia melden mehr Fluggäste

British Airways und Iberia transportierten im März 2012 zusammen 4,223 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresmärz ist dies eine Zunahme von 1,4 Prozentpunkten.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat März um 1,1 Prozentpunkte auf 17,855 Milliarden erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,2 Prozentpunkte auf 14,069 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent.