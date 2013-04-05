British und Iberia melden mehr Fluggäste

British Airways und Iberia transportierten im März 2013 zusammen 4,371 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresmärz kommt dies einer Zunahme von 3,5 Prozentpunkten gleich.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat März um 1,1 Prozentpunkte auf 17,666 Milliarden reduziert. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 14,087 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte um 0,9 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent erhöht werden.