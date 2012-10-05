British und Iberia legen weiter zu

British Airways und Iberia transportierten im September 2012 5,117 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust ist dies ein Plus von 8,7 Prozentpunkten.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat September um 3,6 Prozentpunkte auf 18,846 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,1 Prozentpunkte auf 15,829 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 1,2 Prozentpunkte auf solide 84,0 Prozent gestiegen. Die Frachtleistung konnte um 1,2 Prozentpunkte auf 503 Millionen Tonnenkilometer verbessert werden. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 41,491 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 3,7 Prozentpunkten.