British und Iberia fliegen kleinen Verlust ein

British Airways Airbus A380 (Foto: British Airways)

British Airways, Iberia und Vueling sind zusammen in der International Airlines Group (IAG) organisiert und melden die Finanzzahlen zusammen, im ersten Quartal 2015 resultierte erneut ein kleiner Verlust.

Die IAG Airlines schafften es im ersten Quartal wieder nicht, in die Gewinnzone zu fliegen. Der Nettoverlust kam auf 26 Millionen Euro zu liegen, verglichen mit dem Vorjahr sehen die Zahlen jedoch markant besser aus, in den ersten drei Monaten des Vorjahres schrieb die Gesellschaft noch einen Verlust von 184 Millionen Euro.

Die drei Fluggesellschaften erwirtschafteten zusammen einen Umsatz von 4,707 Milliarden Euro, das entspricht einem Plus von zwölf Prozent. Die Kosten verteuerten sich um 7,6 Prozent auf 4,682 Milliarden Euro. Den operativen Gewinn gibt die IAG mit 25 Millionen an, im Vorjahr summierte sich hier der Fehlbetrag immerhin noch auf 150 Millionen Euro.

Der IAG muss man zugutehalten, dass in den ersten drei Monaten die Bilanz gestärkt werden konnte. Die Cash Reserven konnten um 1.059 Millionen auf 6,003 Milliarden Euro ausgebaut werden und die Schulden konnten in den ersten drei Monaten um 304 Millionen Euro auf 5,777 Milliarden Euro verkleinert werden.