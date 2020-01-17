British meldet solide Passagierzahlen

British Airways Airbus A380 (Foto: BA)

Mit British Airways flogen im Dezember 2019 insgesamt 3,730 Millionen Passagiere, das waren 5,1 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Verglichen mit dem vergleichbaren Vorjahresmonat baute British Airways die Verkehrsleistung um 0,2 Prozent auf 14,874 Milliarden Sitzplatzkilometer aus. Die Nachfrage hat sich um 4,3 Prozent auf 12,449 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Dezember 83,7 Prozent und hat sich somit um weitere 3,3 Prozentpunkte verbessert.

British Airways konnte von Januar bis Ende Dezember 47,710 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr gerechnet hat sich um 2,2 Prozent auf 155,580 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Kapazität wurde um 0,9 Prozent auf 186,170 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung über das ganze Jahr gerechnet lag bei soliden 83,6 Prozent, das waren 1,1 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.