British meldet solide Novemberzahlen
11.12.2019 PS
Mit British Airways flogen im November 2019 insgesamt 3,652 Millionen Passagiere, das waren 2,5 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.
Verglichen mit dem vergleichbaren Vorjahresmonat baute British Airways die Verkehrsleistung um 0,5 Prozent auf 14,559 Milliarden Sitzplatzkilometer ab. Die Nachfrage hat sich um 3,2 Prozent auf 12,172 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im November hohe 83,6 Prozent und hat sich somit um weitere drei Prozentpunkte verbessert.
British Airways konnte von Januar bis Ende November 43,980 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 1,3 Prozent.