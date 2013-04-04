British kauft weitere Boeing 787 Dreamliner

British Airways hat bei Boeing 18 weitere Boeing 787 Dreamliner Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben.

Die Bestellung wurde am 3. April 2013 durch die Muttergesellschaft IAG bekannt gegeben. Bei diesem neuen Auftrag handelt es sich um Optionen, die in Festbestellungen umgewandelt wurden. Die Dreamliner sollen zwischen 2017 und 2021 ausgeliefert werden. Nach den aktuellen Listenpreisen entsprechen die 18 Maschinen einem Wert von 3,7 Milliarden US Dollar. Die Boeing 787 von British Airways werden durch das Trent 1000 von Rolls Royce angetrieben. Neben diesem Auftrag hat sich die Muttergesellschaft IAG auch weitere Produktionsslots für die Boeing 787 reservieren lassen. Mit den neuen Maschinen wird British Airways wahrscheinlich ihre ältesten Boeing 777-200 ersetzen. Iberia braucht in Zukunft einen Ersatz für ihre älteren Airbus A340 und Airbus A330 Maschinen.