British ist für den Airbus A380 gerüstet

British Airways erwartet ihren ersten von zwölf fest bestellten Superjumbo im zweiten Quartal 2013, der Wartungshangar in London Heathrow ist bereits A380 tauglich.

Bereits im November 2012 informierte British Airways, dass einer ihrer Wartungshangars für den Airbus A380 angepasst wurde, die grossen Wartungsgebäude stammen aus den frühen 1950er Jahren und konnten in ihrer Grösse sogar die Boeing 747-400 aufnehmen. Der A380 ist jedoch höher als die Boeing 747, deshalb mussten zwei Eingangstorbereiche um 3,5 Meter erhöht werden, diese Arbeiten wurden bereits Ende November durchgeführt. Kürzlich wurde der Hangar durch ein A380 Testflugzeug auf die Superjumbotauglichkeit getestet, nach diesen Überprüfungen ist die Technik von British Airways für ihr neues Flaggschiff bereit, das jedoch erst im nächsten Jahr zur Flotte stossen wird.