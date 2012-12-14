British gibt A380 Sitzauslegung bekannt

British Airways wird ihren Airbus A380 Superjumbo mit einer niedrigen Sitzplatzdichte auslegen.

Die Superjumbos des britischen Flag Carriers werden mit 469 Passagiersitzen in vier Klassen ausgerüstet. Im Oberdeck werden 55 Plätze für die World Traveller Plus Klasse zu finden sein, die Club World Klasse wird in diesem Bereich 53 Sitze erhalten und im oberen Deck Bereich werden ebenfalls 104 Sitze für die World Traveller Klasse installiert sein. Im unteren Hauptdeck werden 14 Sitze für Erstklasskunden, 44 für Club World Passagiere und 199 für World Traveller Fluggäste zu finden sein.