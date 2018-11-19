British fliegt wieder nach Köln Bonn

Flughafen Köln Bonn BA Airbus A320 (Foto: Köln Bonn Airport)

Ein Wiedersehen am Freitagabend, die Traditionsairline British Airways ist zurück am Köln Bonn Airport.

Am 16. November 2018 hob der Airbus A320 der Briten ab in Richtung London-Gatwick. Viermal wöchentlich fliegt die Airline künftig in die Stadt an der Themse. Damit haben Reisende in Köln/Bonn wieder die Auswahl zwischen vier verschiedenen Airports in London – bereits von anderen Airlines angeflogen werden Heathrow, Stansted und Southend. British Airways steht nach zwölf Jahren wieder auf dem Flugplan in Köln/Bonn. Damals flog die Airline von hier aus nach London-Heathrow.

„Wir freuen uns sehr, die Flugzeuge dieser bedeutenden Traditionsairline wieder auf dem Vorfeld in Köln/Bonn begrüßen zu dürfen. Mit British Airways heißt der Airport nun wieder ein Mitglied der globalen Luftfahrtallianz Oneworld willkommen“, sagt Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

London-Gatwick bietet sich nicht nur für Städtereisende an, sondern auch für Urlauber mit Fernweh. Ab Gatwick fliegt British Airways zu interessanten Zielen in der ganzen Welt, zum Beispiel in die Karibik und nach Nordamerika. Reisende können in Gatwick unkompliziert umsteigen und das Fernstreckennetz der British Airways nutzen. Wer in der Nähe bleiben will, erreicht die Londoner Innenstadt alle 15 Minuten per Express-Zug. Und wer raue Meeresluft mag, der kann von Gatwick aus unkompliziert mit dem Zug ins südenglische Seebad Brighton fahren.

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