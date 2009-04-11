British erhöht Flugfrequenz

British Airways erhöht die Anzahl ihrer Flüge von London in drei türkische Destinationen.

British Airways erhöht die Anzahl ihre Flüge von London in drei türkische Destinationen.

In einem Statement von gestern sagte die Airline, sie werde die Anzahl Flüge von Istanbul nach London ab April erhöhen, sowie ab Mitte Juni auch die Flugfrequenz auf den Strecken London Izmir und London Antalya steigern. So sollen ab den erwähnten Zeitpunkten drei tägliche Flüge die Route Istanbul – London bedienen, respektive ausser mittwochs und freitags täglich die Strecke Antalya - London. Von Izmir nach London gelangt man neu zweimal sonntags und einmal montags, donnerstags und freitags.

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