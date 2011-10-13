British Midland mit weniger Fluggästen

Der britische Carrier gehört zum Lufthansa Konzern. Mit der Fluggesellschaft aus Grossbritannien flogen im September 2011 rund 547.000 Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Abnahme von 8,6 Prozent.

British Midland hat das Angebot im September 2011 um 3,3 Prozent auf 992 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 5,7 Prozent auf 711 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 6,8 Punkte auf unbefriedigende 71,6 Prozent. British Midland konnte nur bei der Frachtleistung zulegen, hier wurden mit 5 Millionen Tonnenkilometer 29 Prozent mehr verkauft als im September 2010.