British Midland mit weniger Fluggästen

Der britische Carrier gehört zum Lufthansa Konzern. Mit der Fluggesellschaft aus Grossbritannien flogen im August 2011 rund 596.000 Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Abnahme von 10,4 Prozent.

British Midland hat das Angebot im August 2011 um 0,6 Prozent auf 1,071 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist um neun Prozent auf 771 Millionen Sitzplatzkilometer gesunken. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 6,6 Punkte auf unbefriedigende 72 Prozent. British Midland konnte nur bei der Frachtleistung zulegen, hier wurden mit 5 Millionen Tonnenkilometer 5,7 Prozent mehr verkauft als im August 2010. In den britischen Medien wurde übers Wochenende spekuliert, dass Lufthansa British Midlands verkaufen wolle.