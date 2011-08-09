British Midland mit weniger Fluggästen
09.08.2011 BGRO
Der britische Carrier gehört zum Lufthansa Konzern. Mit der Fluggesellschaft aus Grossbritannien flogen im Juli 2011 597.000 Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Abnahme von 7,2 Prozent.British Midland hat das Angebot im Juli 2011 um 2,6 Prozent auf 1,084 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 5,2 Prozent auf 802 Millionen Sitzplatzkilometer gesunken. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 6,1 Punkte auf unbefriedigende 74 Prozent. British Midland konnte nur bei der Frachtleistung zulegen, hier wurden mit 6 Millionen Tonnenkilometer sechs Prozent mehr verkauft als im Juli 2010.